Investigadora alerta: es el momento "ideal" para que se declaren incendios por el calor y las tormentas secas

La investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC), Cristina Santín, ha explicado que se están declarando tantos incendios a la vez porque este momento del año es "ideal" para que "si hay una chispa, esa chispa se propague y dé lugar a un incendio y que ese incendio sea grave". Además, como ha detallado en declaraciones a Europa Press, España está en época de tormentas secas.

"Por la ola de calor que estamos viviendo, las altas temperaturas y, sobre todo, sequedad. Además, llevamos ya semanas, incluso un par de meses sin (ver) llover en algunas zonas de España. Entonces, claro, estas son las condiciones ideales para que haya incendios", ha explicado, haciendo referencia también a los fuertes vientos que se están dando en muchas de las zonas que están registrando incendios.

A su vez, también ha indicado que España está en época de tormentas secas, que son tormentas eléctricas sin lluvias, pero con descargas de rayos al suelos o a los árboles. "Cuando tenemos una tormenta con lluvia, una tormenta normal, por así decirlo, (...) aunque el rayo impacte en un árbol y ese árbol empiece a quemar, es difícil que de ese árbol quemando se genere un incendio. Pero las tormentas secas son tormentas sin precipitación. Y entonces, claro, ese rayo impacta en un árbol y el árbol empieza a quemar y enseguida se extiende al resto de la vegetación", ha detallado.

Al margen de eso, también ha apuntado al factor humano, donde los incendios pueden tener su inicio en accidentes o negligencias o pueden ser directamente provocados.