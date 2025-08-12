Agencias

Intel progresa en las estaciones de trabajo de inferencia de Proyecto Battlematrix con el 'software' LLM Scaler

Por Newsroom Infobae

Guardar

Intel ha anunciado una actualización para las estaciones de trabajo de inferencia conocidas con el nombre el clave Proyecto Battlematrix, con la que avanza con la primera versión del contenedor LLM Scaler.

Proyecto Battlematrix se presentó en mayo, en el marco de Computex 2025, y engloba una serie de nuevas estaciones de trabajo de inferencia con las que Intel pretende simplificar la adopción de las GPU Intel Arc Pro serie B con una nueva pila de 'software' optimizada para la inferencia.

Se dirige a profesionales, artistas e ingenieros que quieren utilizar grandes modelos de lenguaje (LLM) pero sin incurrir en los altos costes que suponen los modelos de inteligencia artificial propietarios y priorizando la privacidad de sus datos.

Para ello, Intel ha ideado una solución en contenedor para entornos Linux con escalamiento de múltiples GPU y transferencias de datos P2P PCIe. En línea con el cronograma, ha anunciado la primera versión del contenedor LLM Scaler.

Este 'software' es clave para que los clientes puedan acceder de manera anticipada a Proyecto Battlematrix, como indican desde Intel en una nota de prensa. Con ella, se mejora el rendimiento, se reduce la memoria de GPU necesaria y se introducen distintos soportes y compatibilidades. También se habilitan herramientas de referencia OneCCL y un administrador de XPU, para la gestión de las GPU de centros de datos.

Intel pretende lanzar una versión reforzada de LLM Scaler a finales del tercer trimestre de y acompañarlo a finales de año con un conjunto completo de funciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno pone fecha al organismo que protegerá a denunciantes de corrupción: echará a andar el 1 de septiembre

El Gobierno pone fecha al

La Junta apunta a un incendio intencionado en Tarifa y refuerza la vigilancia en la zona

La Junta apunta a un

El IPC de Estados Unidos se estanca en julio en el 2,7%, pero la subyacente repunta dos décimas al 3,1%

El IPC de Estados Unidos

El Consejo de Europa insta a revisar los envíos de armas a Israel por posibles violaciones de DDHH

El Consejo de Europa insta

Una vacuna experimental muestra eficacia contra cáncer de páncreas y colorrectal

Infobae