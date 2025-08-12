Intel progresa en las estaciones de trabajo de inferencia de Proyecto Battlematrix con el 'software' LLM Scaler

Intel ha anunciado una actualización para las estaciones de trabajo de inferencia conocidas con el nombre el clave Proyecto Battlematrix, con la que avanza con la primera versión del contenedor LLM Scaler.

Proyecto Battlematrix se presentó en mayo, en el marco de Computex 2025, y engloba una serie de nuevas estaciones de trabajo de inferencia con las que Intel pretende simplificar la adopción de las GPU Intel Arc Pro serie B con una nueva pila de 'software' optimizada para la inferencia.

Se dirige a profesionales, artistas e ingenieros que quieren utilizar grandes modelos de lenguaje (LLM) pero sin incurrir en los altos costes que suponen los modelos de inteligencia artificial propietarios y priorizando la privacidad de sus datos.

Para ello, Intel ha ideado una solución en contenedor para entornos Linux con escalamiento de múltiples GPU y transferencias de datos P2P PCIe. En línea con el cronograma, ha anunciado la primera versión del contenedor LLM Scaler.

Este 'software' es clave para que los clientes puedan acceder de manera anticipada a Proyecto Battlematrix, como indican desde Intel en una nota de prensa. Con ella, se mejora el rendimiento, se reduce la memoria de GPU necesaria y se introducen distintos soportes y compatibilidades. También se habilitan herramientas de referencia OneCCL y un administrador de XPU, para la gestión de las GPU de centros de datos.

Intel pretende lanzar una versión reforzada de LLM Scaler a finales del tercer trimestre de y acompañarlo a finales de año con un conjunto completo de funciones.