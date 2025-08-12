Grecia solicita ayuda europea para combatir nuevos incendios forestales en el país

Las autoridades griegas han solicitado este martes ayuda europea a través del mecanismo RescEU para hacer frente a los nuevos incendios forestales que se han declarado durante la jornada en populares zonas vacacionales del país mediterráneo.

El portavoz del Departamento de Bomberos, Vasilis Vathrakoyannis, ha explicado que Atenas ha pedido cuatro aeronaves, ya que actualmente hay 106 incendios en todo el territorio, de los cuales más de 60 se han declarado este martes. Las zonas afectadas incluyen la península del Peloponeso, la costa noroeste del país, y las islas de Lesbos y Samos.

"Los fuertes vientos que prevalecen, combinados con la extrema reducción de la humedad en la cubierta vegetal debido a la prolongada sequía, han creado una mezcla explosiva que, en cualquier caso, favorece el inicio de incendios. Los incendios que ocurren estos días están aumentando rápidamente de tamaño y se vuelven peligrosos", ha declarado.

La semana pasada, se registró la primera víctima mortal --un anciano-- como consecuencia del incendio desatado en Keratea, a unas decenas de kilómetros al sureste de Atenas, que obligó a evacuar varias áreas y dejó viviendas destruidas.