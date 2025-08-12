Agencias

Google prepara foro para la comunidad de jugadores dentro de Play Store

Google está trabajando en un espacio de reunión para los jugadores, un foro donde podrán intercambiar experiencias y consejos con otros miembros, que estará integrado directamente en Play Store.

Play Store lleva meses dando pistas sobre un nuevo foro para la comunidad 'gaming' que desde Android Authority han seguido todo este tiempo, y que refieren la posibilidad de crear y eliminar publicaciones, comentar y añadir una reacción.

También han identificado menciones a las políticas de uso de este nuevo espacio y en la versión más reciente de la 'app' (v47.4.31-31), un vistazo temprana a la interfaz de usuario.

Esta interfaz muestra un nueva opción en el apartado 'Gestionar apps y dispositivo', 'tus contribuciones', que sustituye a la actual 'Valoraciones y reseñas' y que abre una página con tres iconos que hacen referencia a los me gusta, las publicaciones y los comentarios.

Por el momento, tanto la interfaz como el foro están en desarrollo y se espera que forme parte de Google Play Juegos.

