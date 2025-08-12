Agencias

Google Files tendrá un visor para abrir los documentos de texto

Por Newsroom Infobae

Guardar

Google Files, el gestor de archivos de Android, incorporará en una próxima actualización un visor básico con el que abrir los documentos de texto directamente en la aplicación.

Los archivos de texto en formado Word o PDF no pueden abrirse directamente en Google Files, donde solo puede comprobarse que se han descargado y guardado en el dispositivo. En su lugar, hay que recurrir a una 'app' externa.

Una próxima actualización de Google Files incorporará esta función, como han visto en el portal especializado Android Authority en el código de la 'app', en su versión 1.8436.793259964.0.

https://www.androidauthority.com/files-by-google-text-viewer-3585915/

Esta novedad introducirá un visor básico de los documentos de texto, que podrá abrirlos y permitirá realizar acciones como seleccionar y copiar sin tener que recurrir a una aplicación externa.

EuropaPress

