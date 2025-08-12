Agencias

Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

Por Newsroom Infobae

Estados Unidos y China han anunciado este lunes un acuerdo por el cual ambos países prolongarán durante tres meses más la suspensión de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente, tras reunirse autoridades de Washington y Pekín en Estocolmo (Suecia) el 28 y 29 de julio.

"Acabo de firmar una orden ejecutiva que prorrogará la suspensión arancelaria a China durante otros 90 días. El resto de elementos del acuerdo permanecerán sin cambios", ha afirmado el presidente estaounidense, Donald Trump, en la red Truth Social, en alusión a la correspondiente orden en la que sitúa la nueva fecha límite en el 10 de noviembre.

Asimismo, en un comunicado conjunto de ambos gobiernos, las dos mayores potencias económicas del mundo han detallado los términos de este acuerdo, forjado en el encuentro en Suecia entre el vice primer ministro chino, He Lifeng, y, de la parte estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

Las condiciones de esta nueva prórroga replican las firmadas en la primera suspensión, el 12 de mayo, por un periodo también de 90 días, dejando en un 30 por ciento los aranceles a las importaciones chinas en Estados Unidos y en un 10 por ciento los gravámenes a los productos estadounidenses en China, frente a las tarifas del 145 y 125 por ciento, respectivamente, que habían sido anunciadas hasta entonces.

EuropaPress

