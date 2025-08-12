Agencias

España suma dos medallas de oro en pruebas de Patinaje de Velocidad de los Juegos Mundiales en Chengdú (China)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los patinadores españoles Patxi Peula y Sebastián 'Chevi' Guzmán se colgaron este martes la medalla de oro en las pruebas de 10.000 metros y Sprint, respectivamente, en Patinaje de Velocidad de los Juegos Mundiales que se están disputando en Chengdú (China), en una jornada en la que España sumó otros tres bronces en Wushu, Squash y Balonmano Playa.

El vigués 'Chevi' Guzmán, en la vuelta Sprint, y el vitoriano Patxi Peula, en los 10.000 metros, se proclamaron este martes campeones de estas pruebas y sumaron dos medallas de oro para la delegación española en los Juegos Mundiales que se disputan hasta este domingo en la ciudad china de Chengdú.

Guzmán, que también ganó su semifinal, se impuso en la Final A con un tiempo de 34.372, por delante del colombiano Jhon Edwar Tascon y el francés Yvan Sivilier. Mientras que Peula venció su prueba de los 10k al paraguayo Julio César Mirena y el francés Martin Ferrie.

Además, las 'Guerreras de la Arena' firmaron una actuación sobresaliente en el partido por el tercer puesto en Balonmano Playa femenino de los Juegos Mundiales, imponiéndose con autoridad a Dinamarca por 2-0 (20-16 y 18-10).

Las de Juan Pablo Morillo supieron mantenerse firmes ante la presión inicial del conjunto danés y abrieron brecha en el marcador del primer set en la recta final de este para cerrar el parcial con un 20-16. El segundo set comenzó con una España mucho más intensa, y aseguró la medalla con un 18-10.

También se colgó el bronce en Squash de los Juegos Mundiales la española Marta Domínguez, cabeza de serie número cinco del torneo, con una brillante victoria por 3-0 (12-10, 11-5 y 11-2) sobre la número dos, la hongkonesa Tomato Ho.

Finalmente, en la jornada de este martes, el español André Fandiño logró la primera medalla para España en Wushu, deporte de combate derivado de las artes marciales chinas tradicionales, al imponerse (0-2) en el combate por el bronce al ucraniano Volodymyr Shevchenko.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los embalses almacenan 35.789 hm3 y están al 63,9% de su capacidad, 9,9 puntos por encima que en 2024

Los embalses almacenan 35.789 hm3

El PP pide cuentas al Gobierno por la presencia en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado en la UE

El PP pide cuentas al

Bolt lanza FamilyProfile en España para controlar los gastos en viajes desde una sola cuenta

Bolt lanza FamilyProfile en España

El incendio en Tres Cantos está en fase de control pero preocupan las condiciones meteorológicas de la tarde

El incendio en Tres Cantos

Mueren dos personas por un ataque ruso en la región ucraniana de Donetsk

Mueren dos personas por un