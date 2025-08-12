El Spar Girona renueva a Chloe Bibby, MVP de la última Liga Femenina Endesa

El Spar Girona ha cerrado este martes la renovación de la ala-pívot australiana Chloe Bibby, de 27 años y 1,85 metros de estatura, elegida como Jugadora Más Valiosa (MVP) en la Liga Femenina Endesa de la pasada temporada.

"Continuará formando parte del primer equipo femenino y encadenará así su segunda temporada consecutiva desde que llegó a Fontajau en verano de 2024", indicó el Bàsquet Girona en su página web sobre "una jugadora clave en el proyecto deportivo" para la campaña 2025/26.

"En su primera temporada con el Spar Girona, Bibby ha sido una pieza fundamental en el esquema del equipo y una de las grandes referencias ofensivas de la LF Endesa. Ha sido elegida MVP después de firmar una media de 17,8 puntos, 4,9 rebotes y 19,2 de valoración, con un acierto del 52% en tiros de dos, 45,4% en triples y 82,8% desde el tiro libre", resumió la entidad gerundense sobre las estadísticas de Bibby.

En la Eurocup Femenina promedió 17,1 puntos, 5,7 rebotes, 3,3 asistencias y 18,7 créditos de valoración por partido. Este mismo verano ha debutado en la WNBA con las Golden State Valkyries y, tras ser despedida, ha fichado hasta final de temporada con las Indiana Fever.

"Con la selección australiana se ha proclamado campeona de la FIBA Women's Asia Cup 2025, consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del panorama internacional", señaló el comunicado sobre una Bibby que es la séptima componente de la plantilla 2025/26 del Girona.

Pere Puig, director deportivo del club catalán, definió a Bibby como "una jugadora que deja huella allá donde va" por ser "una gran anotadora, una gran competidora, y sobre todo, una jugadora para seguir disfrutando".