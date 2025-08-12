El Real Madrid muestra "su más firme rechazo" al Villarreal-Barça en Miami y pide a la FIFA que no lo autorice

El Real Madrid manifestó este martes "su más firme rechazo" a la disputa del Villarreal CF-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), al entender que "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial", por lo que pidió a la FIFA que no lo autorice.

"El Real Madrid CF quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal CF y el FC Barcelona".

El conjunto merengue criticó que la medida haya sido impulsada "sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición". Por ello, entienden que "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario)", lo que altera "el equilibrio competitivo" y otorga "una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

"La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición", agregó el comunicado.

Así, el Real Madrid considera que si el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona, previsto para el 20 de diciembre, se lleva a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, conllevaría unas consecuencias "de tal gravedad que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol".

"Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales", defendió la entidad blanca.

Ante esta situación, el Real Madrid ya ha llevado a cabo la solicitud a FIFA para que "no autorice la celebración del encuentro sin consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición"; y la solicitud a UEFA para que "inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren".

Y, por último, ya ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) que no conceda la autorización administrativa necesaria "sin dicho consentimiento unánime".

"El Real Madrid reafirma su compromiso con el respeto a las reglas nacionales e internacionales que garantizan la equidad y el buen funcionamiento de las competiciones oficiales, y defenderá su cumplimiento ante todas las instancias competentes", concluyó el comunicado.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) elevó a UEFA la petición para autorizar que el Villarreal-Barcelona se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), tal y como han solicitado ambos clubes. Por esto, si finalmente no hay más obstáculos, el duelo se jugará en Miami. Misma ciudad y estadio que en su día ya quiso acoger un partido oficial de LaLiga EA Sports, entre el Barça y el Girona, en 2018 y, en 2019, un duelo entre Villarreal y Atlético de Madrid.

Pero la justicia, con el rechazo de la RFEF y la FIFA a que el duelo se jugara en suelo estadounidense, lo impidió en ambas ocasiones, y con Luis Rubiales como presidente de ente federativo.

Jugar un partido oficial del campeonato liguero en Estados Unidos, el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo del presidente de la patronal, Javier Tebas, que de la mano de Barça, Girona, Atlético y Villarreal, los clubes que más habían sonado para jugar ese duelo oficial en Miami, lo intentó en varias ocasiones, dos de ellos --las citadas-- de forma casi oficial.

Con el cambio de la normativa de la FIFA, ahora mismo ya no está prohibido que un partido de Liga se dispute fuera del territorio de la competición. Así que si Tebas, como vicepresidente de la RFEF, convence al presidente Rafael Louzán y la UEFA y la FIFA no lo impiden --con ese cambio de normativa--, LaLiga EA Sports jugaría su primer partido oficial fuera de España.