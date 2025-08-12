Agencias

El Rayo Vallecano refuerza su defensa con el neerlandés Jozhua Vertrouwd

Por Newsroom Infobae

El defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd, que puede jugar como central y como lateral, se convirtió este martes en nuevo jugador del Rayo Vallecano para las próximas cinco temporadas, hasta 2030, según un comunicado del equipo madrileño.

"Rayo Vallecano y Jozhua Vertrouwd han llegado a un acuerdo por el que el jugador se incorporará a nuestra plantilla", anunció el club de la franja en un comunicado oficial, añadiendo que "el neerlandés firma con el Rayo por las próximas cinco temporadas".

El defensa, de 20 años, puede jugar como central o lateral izquierdo y se ha formado en las categorías inferiores del Fortuna Wormerveer, el AZ Alkmaar, el HVV Hollandia y el FC Volendam. En 2022 firmó con el FC Utrecht de su país y jugó un total de 14 partidos en la segunda categoría neerlandesa, con el filial.

Su anterior etapa antes de recalar en Vallecas fue en el Castellón, al que llegó en agosto de 2023, disputando 54 encuentros en Primera RFEF y Segunda División con la camiseta del conjunto 'orellut'.

