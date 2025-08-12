El pueblo de Zahara de los Atunes se vuelca con los evacuados por el incendio de Tarifa

El pueblo de Zahara de los Atunes, entidad local autónoma de Barbate (Cádiz), se ha volcado con las personas que tuvieron que ser desalojadas el lunes de sus viviendas y hoteles por el incendio en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa, una ola de solidaridad en una jornada llena de nervios e incertidumbre para los afectados.

"Zahara se ha volcado, es increíble", ha expresado a Europa Press Pilar Solís, responsable de comunicación de Cruz Roja en Cádiz, presente en el CEIP Miguel de Cervantes, que se habilitó este lunes para acoger a los evacuados.

Esa solidaridad local se ha visto en vecinos que ayer se prestaron a acoger a desplazados en sus propias casas, o en quienes han estado trayendo agua y alimentos para colaborar. Entre ellos también está una joven turista en Zahara que esta mañana ha estado repartiendo desayunos y agua entre los afectados, o un trabajador del campo de fútbol donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado, quien al verse sin poder desempeñar su labor, ha acudido a echar una mano.

"Lo que más se repite hoy aquí es la solidaridad del pueblo de Zahara", ha asegurado Solís desde el CEIP Miguel de Cervantes, que ha acogido durante la noche al grueso de desplazados, con más de 300 personas atendidas. La iglesia del Carmen, otro punto habilitado, ha recibido a más de 100 personas, aunque ya ahí no queda nadie, como ha confirmado esta mañana el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

Entre los afectados hay muchos turistas, pero también personas que tienen en Atlanterra su segunda residencia y que veían con miedo como las llamas estaban próximas a sus viviendas. La incertidumbre y ese miedo a perder sus posesiones eran los sentimientos que predominaban entre estas personas, según ha apuntado Solís, porque "las perspectivas de que se pudiera controlar --el incendio-- eran muy bajas" debido al fuerte viento de levante que soplaba ayer.

A pesar de esa incertidumbre por lo que pueda pasar, en general "han pasado la noche bien" y ya este martes se ha autorizado el regreso de buena parte de ellos, aunque desde Cruz Roja no han podido detallar cuanto de los atendidos están entre los más de 700 que pueden volver a sus alojamientos de inicio ya que durante el día muchos de ellos han optado por salir del recinto e ir a la playa o pasear por el pueblo.

Sobre el perfil de quienes han atendido esta noche los voluntarios de Cruz Roja, Pilar Solís ha indicado que hay "una mezcla", al haber "familias, personas mayores, niños pequeños y grupos de amigos", muchos de ellos turistas. "Lo que es Zahara es verano pero concentrado en el patio de un colegio", ha señalado.

Cruz Roja ha atendido esta pasada noche a 470 personas entre los dos espacios habilitados, repartiendo 870 mantas entre los afectados. En el dispositivo montado por esta entidad hay siete vehículos, dos camiones, cinco vehículos de transporte y tres todoterrenos.

Este martes, una vez que se ha dado permiso a una parte de los desalojados a volver, Cruz Roja continúa colaborando, ayudando a las personas con movilidad reducida a regresar a sus puntos de origen. Además, y considerando las altas temperaturas, se está ofreciendo consejos a quienes emprender el camino de vuelta a pie, para que lo hagan teniendo en cuenta las recomendaciones en momentos de ola de calor, como llevar agua fría, elementos de protección como gorras o sombreros, y caminar, si es posible, por la zona de playa, lejos del asfalto.