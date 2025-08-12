Agencias

El Padre Ángel confía en Terelu para rescatar un ritual que se está perdiendo

Este lunes, Terelu Campos volvió a ser protagonista de uno de esos momentos que no dejan indiferente a nadie. El programa 'TardeAr' emitió unas imágenes en las que la presentadora realizaba un peculiar ritual en compañía de amigas, algo que rápidamente despertó la curiosidad del público y generó debate en plató. Su hermana, Carmen Borrego, fue la encargada de revelar este ritual cargado de simbolismo.

Ahora, el Padre Ángel ha querido sumarse al revuelo y, además, encomendarle a Terelu un nuevo ritual muy especial: "Siempre bendecir". El sacerdote recordó cómo grandes figuras como María Teresa Campos o Carmen Sevilla acostumbraban a despedirse con un "que Dios te bendiga", y reivindicó que no solo los curas pueden bendecir, sino que cualquiera puede hacerlo: padres a hijos, abuelos a nietos, amigos a amigos. Explicó que incluso en los momentos más duros -acompañando a enfermos o personas en sus últimos instantes- ha pedido que también a él le bendigan.

"Quizás alguien se asuste o piense que es un ritual macabro, allá ellos. Para mí, es un acto de amor que deberíamos recuperar", afirmó. Además, defendió que todos los rituales, católicos o no, pueden tener valor si nacen del respeto y la buena fe: "La nuestra es verdadera, pero no es la única. No solo van al cielo los bautizados y creyentes". Con esta filosofía, Terelu recibe la misión de mantener vivo un gesto tan sencillo como poderoso.

