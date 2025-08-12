El jefe de DDHH de la ONU insta a garantizar la "independencia" del Constitucional de Ecuador

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a garantizar la "independencia" del Tribunal Constitucional de Ecuador en el marco de la marcha impulsada por el presidente, Daniel Noboa, para protestar contra la supuesta intromisión de los jueces en las decisiones políticas del Gobierno.

"Las autoridades deben garantizar la independencia del tribunal y la seguridad de los jueces y el personal", ha subrayado su oficina en un breve comunicado publicado en redes sociales, donde ha catalogado de "inaceptables" los ataques contra el Constitucional.

El presidente Noboa, vestido con un chaleco antibalas, ha encabezado este martes la marcha hacia el tribunal --que salió desde el puente del Guambra--, acompañado del ministro del Interior, John Reimberg; y el titular de Defensa, Giancarlo Loffredo.

El Constitucional aprobó la suspensión provisional de 25 artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Integridad Pública, tres de las medidas estrella del Gobierno que habían sido denunciadas por organizaciones que advierten de una potencial vulneración de derechos básicos.

"No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vengan y nos tiren abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes", criticó Noboa, quien instó a los ciudadanos a manifestarse "de manera pacífica".

La decisión judicial derivó en una comparecencia de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, en la que, acompañados de policías y militares, rechazaban de manera tajante la suspensión, lo que ha generado a su vez nuevas críticas de organizaciones como Human Rights Watch (HRW).