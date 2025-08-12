Agencias

El IPC de Estados Unidos se estanca en julio en el 2,7%, pero la subyacente repunta dos décimas al 3,1%

Por Newsroom Infobae

El índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en julio en el 2,7% interanual, lo que implica un estancamiento desde el registro del mes anterior, según ha informado este martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

De su lado, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el séptimo mes de 2025 con un incremento del 3,1%, dos décimas más y mayor marca desde febrero.

En este sentido, los víveres se encarecieron un 2,9%, mientras que los productos energéticos fueron en julio un 1,6% más baratos que doce meses atrás.

En métricas mensuales, la variable general del IPC bajó al 0,2% frente al avance previo de tres décimas, al tiempo que la subyacente evolucionó de manera opuesta al repuntar una décima, hasta el 0,3%.

La lectura de julio podría condicionar la normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ya que se encuentra haciendo equilibrismos entre atajar el problema de la inflación o la ralentización del mercado laboral.

EuropaPress

