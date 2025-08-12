El Infoca da por controlado el incendio declarado este lunes en Villanueva de los Castillejos

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado a las 11,00 horas de este martes el incendio declarado este lunes en el paraje Los Guijos de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, los bomberos han logrado controlar este incendio que se originó sobre las 7,20 horas de este lunes y que no se logró estabilizar hasta la tarde de la misma jornada después de varias ampliaciones de medios.

De este modo, en la zona permanecen para su extinción un camión autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Al respecto, desde el Infoca explicaron a Europa Press que el incendio se declaró en una zona de difícil acceso junto a un arroyo con amplia vegetación, por lo que las labores están siendo "tediosas" por esa circunstancia.

Además, otra de las "dificultades" de este incendio, según comentaban desde el Infoca, ha sido el calor, de hecho, la Aemet activó la alerta naranja este lunes en la zona del Andévalo onubense.