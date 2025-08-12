Agencias

El Girona celebra su cifra récord de 9.800 abonados

Por Newsroom Infobae

El Girona FC ha alcanzado la cifra récord de 9.800 abonados para la temporada 2025-26, superando la anterior marca de 9.700 abonados establecida en el año 2023, ha confirmado este lunes el club catalán.

De esta manera, la entidad repite el 'sold out' que viene siendo habitual desde la campaña 2017-18, todo en un curso en el que ha creado dos nuevas áreas: la grada familiar, pensada para que familias con niños "disfruten del fútbol en un entorno cómodo y seguro"; y la zona de animación, destinado a "potenciar el ambiente y el soporte constante al equipo".

Este verano, más de 400 socios en lista de espera han tenido acceso a un abono. En su mayoría, se trata de personas inscritas en la lista entre los años 2022 y 2023. Los próximos en tener la oportunidad serán aquellos que se apuntaron entre 2023 y 2024.

Antes de empezar el proceso de nuevas altas, la lista de espera superaba a los 4.000 socios. Por ahora, sólo se ofrecen abonos en las zonas de Goles Superiores, dada la baja disponibilidad de asientos en el resto de zonas del estadio; una vez abonado, se puede solicitar un cambio de asiento durante la temporada.

Para entrar en la lista de espera de abonos, basta con darse de alta como socio. "Desde el Girona FC queremos agradecer profundamente la fidelidad y entusiasmo de toda la afición. Con vosotros, Montilivi seguirá siendo una fortaleza", indicó la entidad.

