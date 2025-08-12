El general Haftar nombra a su hijo Sadam como su segundo al frente del Ejército Nacional Libio

El mariscal libio y aliado del gobierno paralelo instaurado en el este de Libia, Jalifa Haftar, ha nombrado este lunes a su hijo Sadam como su 'número dos' al frente del Ejército Nacional Libio.

La decisión, difundida por el Comando General del cuerpo militar en un comunicado, ha sido presentada como parte de la "visión 2030 para el desarrollo y la mejora del rendimiento general de las fuerzas armadas" y le seguirán nuevas designaciones "en los próximos días".

Sadam, general de brigada de 34 años que ya se desempeña como jefe del Estado Mayor de tierra, es el hijo menor de los seis que tiene Haftar y se considera como uno de los herederos políticos y militares del que es visto como hombre fuerte en el este del país magrebí.

El país lleva años sacudido por una disputa que enfrenta al primer ministro de Abdul Hamid Dbeibé --cuyo Ejecutivo está reconocido por la comunidad internacional-- con las autoridades del este --que tienen en el presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Salé, y al general Haftar a sus hombres fuertes--, con numerosos grupos armados entre medias que buscan consolidar su poder en diferentes partes del país, incluida la capital, Trípoli.