El ex colegiado de la Premier League David Coote, suspendido ocho semanas por un comentario contra Jürgen Klopp

El ex árbitro de la Premier League David Coote ha sido sancionado con ocho semanas de suspensión por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) y se le ha ordenado asistir a un programa educativo por sus comentarios despectivos contra el ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

Coote fue acusado por la Asociación de Fútbol en junio después de que salieran a la luz en un vídeo en redes sociales el pasado mes de noviembre los comentarios despectivos contra el Liverpool y su ex técnico Klopp. Fue por estas palabras fue despedido por la Premier League Match Officials Ltd (PGMOL) en diciembre, tras ser suspendido un mes antes.

Posteriormente, otro vídeo mostró a Coote esnifando polvo blanco, al parecer durante la Eurocopa 2024, y la PGMOL dijo que el funcionario había incumplido gravemente su contrato de trabajo y que sus acciones hacían que su puesto fuera "insostenible".

Entonces, la UEFA sancionó este viernes al ex árbitro de la Premier League David Coote con la prohibición de ejercer como tal hasta junio de 2026, después de que organismo de control, ética y disciplina del organismo rector del fútbol europeo dictaminara la semana pasada que el colegiado había violado las normas básicas de conducta y desprestigiado al fútbol.

Ahora se enfrenta a esta nueva suspensión de dos meses por parte de la FA, que también informó este martes de que Coote había admitido posteriormente la acusación. La mala conducta del ex colegiado de la Premier se definió como una infracción grave según las normas de la Federación.