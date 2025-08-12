El Consejo de Europa insta a revisar los envíos de armas a Israel por posibles violaciones de DDHH

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha instado a los países miembros de este bloque a revisar los envíos de armas a Israel para garantizar que ninguno de estos equipos sirve para la comisión de abusos en la Franja de Gaza.

"Reitero mi llamamiento a los Estados miembro para que hagan todo lo posible para prevenir y resolver las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto de Gaza", que ha llegado a niveles "desastrosos" y sigue provocando "un inmenso sufrimiento humano, ha dicho O'Flaherty.

En este sentido, ha apelado a las "obligaciones" de los países que integran el Consejo de Europa, en un comunicado en el que toma nota de medidas como la adoptada la semana pasada por el Gobierno alemán, que revisó su política hacia Israel tras el acuerdo del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu para ampliar las operaciones militares.

O'Flaherty ve también "esencial" que se intensifiquen los trabajos para ayudar a las víctimas del conflicto, por ejemplo facilitando la entrada de la ayuda humanitaria en la Franja y "presionando" para lograr la liberación "inmediata" de los rehenes secuestrados en octubre de 2023 y que aún siguen retenidos en Gaza.

El comisario ha avanzado que seguirá hablando con los distintos países con el objetivo de brindar una respuesta al conflicto "que respete los Derechos Humanos".