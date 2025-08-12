Agencias

El Athletic-Tenerife y el Levante-Granada abrirán la Liga F Moeve el sábado 30 de agosto a las 12.00 horas

Los partidos que enfrentarán al Athletic Club y al Tenerife en Lezama y al Levante y al Granada en la Ciudad Deportiva de Buñol serán los encargados de abrir la temporada en la Liga F Moeve, la máxima categoría del fútbol femenino español, el sábado 30 de agosto a las 12.00 horas.

El Deportivo Abanca, por su parte, recibirá en la Ciudad Deportiva de Abegondo al Badalona el mismo sábado a las 18.00 horas, mientras que a las 20.00 llegará el turno del actual campeón, el Barça, que jugará en el Johan Cruyff contra el Alhama El Pozo.

El domingo se jugarán los otros cuatro partidos, con los mismos horarios, y serán el Espanyol-Atlético y el Eibar-Sevilla los que jueguen en el turno de mañana. Por la tarde (18.00) jugarán el Madrid CFF contra la Real Sociedad, con el duelo entre DUX Logroño y Real Madrid como colofón a las 20.00.

EuropaPress

