Casi 30 países, entre ellos España, reclaman medidas "urgentes" ante la "inimaginable" catástrofe en Gaza

Un grupo de 27 países, entre ellos España, y la Unión Europea como bloque han alertado de que el nivel de sufrimiento ha alcanzado "niveles inimaginables" en la Franja de Gaza, por lo que han reclamado medidas "urgentes" que permitan contener y revertir la grave inseguridad alimentaria de la población.

"El espacio humanitario debe estar protegido y la ayuda no debería ser politizada", reza un texto difundido este martes y que suscriben, entre otros gobiernos, los de Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Japón, Países Bajos, Portugal y Suiza.

Los países han instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a autorizar la labor de ayuda de las organizaciones y agencias internacionales, en un momento en el que ven necesario que haya medidas "inmediatas, permanentes y concretas" encaminadas a garantizar el trabajo humanitario sobre el terreno, por ejemplo mediante la entrada fluida de ayuda en la Franja.

Las autoridades israelíes son las que ahora controlan este reparto de ayuda, en puntos concretos que también preocupan a la comunidad internacional. El grupo de países que suscriben el comunicado ha alertado del uso de "fuerza letal" en estas zonas, insistiendo en que debe estar limitada para garantizar la protección de los civiles y del personal humanitario.

Por otro lado, temen que las trabas burocráticas impuestas por Israel al trabajo de las ONG haga que muchas de ellas se vean abocadas a irse de los territorios palestinos, lo que "empeoraría un más la situación humanitaria" tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.

EuropaPress

