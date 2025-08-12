Agencias

Carmen Borrego explica el ritual de luna llena de Terelu Campos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Terelu Campos vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por unas imágenes emitidas en el programa TardeAR. En ellas, la presentadora aparece en una terraza madrileña encendiendo unas cerillas mientras mira fijamente a la luna, un gesto que muchos interpretaron como un misterioso ritual. La secuencia no tardó en generar curiosidad entre los espectadores y en despertar las explicaciones de su hermana en pleno directo.

Desde el plató, Carmen Borrego desveló que se trata de una costumbre transmitida por su amiga y astróloga Esperanza Gracia. Según relató, el ritual consiste en encender una cerilla, pedir deseos relacionados con la energía -nunca materiales- y apagarla después. "Cuantas más cosas pides, menos se cumplen", apuntó en plató, quien añadió que Terelu, en ocasiones, pasea rezando y que "no le hace daño a nadie" con estas prácticas, reconociendo que ella misma las ha realizado algún día.

La colaboradora incluso detalló que, a diferencia de su hermana, considera que es la menos supersticiosa de la familia, aunque incluye también a su madre María Teresa Campos en esta afirmación. Entre risas, recordó que hay momentos en los que se arrepiente de no seguir el consejo de su astróloga de confianza y subrayó la importancia de pedir solo aquello que se alinea con las energías positivas.

Más tarde, en unas declaraciones a Europa Press, Carmen quiso restar dramatismo al asunto: "A mí no me sorprende ya nada", afirmó. Preguntada por si se podría abrir una nueva guerra con su sobrina, Alejandra Rubio, respondió con un escueto "Nada, sin problema". Y, fiel a su tono irónico, añadió entre bromas al reportero: "Estamos todo el día haciendo rituales... Ten cuidado cuando haga el ritual contra ti".

