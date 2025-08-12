Carlos Alcaraz gana a Hamad Medjedovic un partido sin ritmo y accede a octavos de final

El tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado este martes para los octavos de final en el torneo de Cincinnati (Ohio, Estados Unidos), séptimo Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, gracias a su victoria por 6-4 y 6-4 contra el serbio Hamad Medjedovic.

En la P&G Center Court, Medjedovic mostró pronto que pretendía ser una roca con sus servicios, pegando dura a la bola y jugándosela varias veces con el segundo saque. Al resto solo incordió un poco en el cuarto juego, pero Alcaraz esquivó sustos y en el séptimo apretó frente a la estrategia sin vuelta de hoja que seguía su adversario.

A la cuarta oportunidad de 'break', el murciano se adelantó en el marcador gracias a una doble falta de un Medjedovic que había coqueteado con el fuego hasta quemarse. De inmediato, Alcaraz consolidó su rotura y además lo hizo con un 'ace' en el punto definitivo, encarrilando una primera manga que finalmente se adjudicó después de 47 minutos.

El serbio pidió atención médica en el descanso previo al segundo set, pero más por lidiar con el intenso calor que por algún dolor concreto. Entre ese ambiente cargado por la meteorología y que Medjedovic ignoraba peloteos largos, el encuentro apenas tenía ritmo y un 'break' de Alcaraz en el quinto juego (3-2) parecía dejarlo todo visto para sentencia.

No obstante, el balcánico sacó arrestos para igualar momentáneamente el marcador tras un buen resto para la ventaja y una doble falta de su oponente justo a continuación. Ante eso, y pese a ir luego 40-15 abajo, Alcaraz se equilibró y le devolvió la rotura (4-3) a un Medjedovic sin recursos para volver a levantarse contra el número 2 del ranking ATP.

El jugador del Palmar consolidó su renta (5-3), más adelante reservó fuerzas al resto (5-4) y selló el triunfo en cuanto pudo con su servicio tras un partido de una hora y 35 minutos. En la siguiente ronda de este certamen, Alcaraz se enfrentará al italiano Luca Nardi, que solventó su compromiso de dieciseisavos por la retirada del checo Jakub Mensik.