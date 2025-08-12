Busup entra en los mercados de Italia, Grecia, Colombia y Argentina

Busup ha anunciado que ha reforzado su expansión internacional con la entrada en los mercados de Italia, Grecia, Colombia y Argentina, informa en un comunicado este martes.

La entrada en estos mercados se ha hecho a través de acuerdos estratégicos con operadores locales, con los que Busup ha alcanzado un acuerdo de colaboración, y a través de crecimiento orgánico con nuevas operaciones en sedes de clientes ya existentes.

Estos nuevos acuerdos y expansiones se concentran principalmente en sectores como el alimentario, retail, logístico y educativo.

El ceo de Busup, Rui Stoffel, ha explicado que la entrada en este mercado es un paso más en el compromiso de "por ofrecer soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles a escala global".

La empresa ha explicado que la entrada en Grecia se ha realizado con contrato de transporte escolar firmado con un grupo educativo propietario de más de 100 escuelas en todo el mundo.