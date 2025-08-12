Burkina Faso condena a trece personas a cadena perpetua por actos terroristas

El Ministerio de Justicia de Burkina Faso ha informado de que trece personas han sido condenadas a cadena perpetua por actos terroristas, incluido algunos sospechosos del ataque de 2018 contra la Embajada de Francia, mientras que más de 60 individuos han recibido penas de prisión de entre diez y 21 años.

Las sentencias han sido dictadas en audiencias celebradas entre enero y julio, cuando la unidad judicial especializada para la represión de actos de terrorismo ha juzgado 65 casos con 125 acusados. Otra persona ha sido condenada a tres años de cárcel y una más a un año, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

Además, han impuesto multas que ascienden a 184,5 millones de francos CFA (alrededor de 281.200 euros) y sanciones adicionales correspondientes a la confiscación de bienes. Por su parte, "numerosas víctimas pudieron comparecer como parte civil en los juicios y obtuvieron una indemnización por los daños sufridos".

En un ataque doble ocurrido en marzo de 2018, varias personas atacaron con armas de fuego y un coche bomba la sede del Estado Mayor del Ejército burkinés y la Embajada de Francia en la capital, Uagadugú, dejando ocho muertos y más de 80 heridos, la mayoría miembros de las fuerzas de seguridad.

El país africano ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan grupos de autodefensa, a los que el Gobierno ha sumado 'voluntarios'.