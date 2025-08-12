Agencias

Al menos un muerto y dos desaparecidos tras "múltiples" explosiones en una planta de acero en Pensilvania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos una persona ha muerto y otras dos están desaparecidas después de que este lunes se produjeran "múltiples" explosiones de una planta de acero ubicada en la ciudad estadounidense de Clairton, en el estado de Pensilvania, según las autoridades locales.

La Policía del condado de Allegheny ha confirmado "una víctima mortal en relación con este incidente", mientras que "se cree que dos personas están desaparecidas y varias han recibido tratamiento", si bien "se desconoce el estado de las personas afectadas".

A través de un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook, ha subrayado que "este incidente continúa activo" y ha instado al público a evitar la zona. Actualmente, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad están en el lugar de los hechos.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha señalado que "hoy se han producido múltiples explosiones en la planta US Steel Clairton Mill Works", a unos 24 kilómetros al sur de Pittsburgh. "Desde entonces, mi administración ha estado en contacto constante con los líderes sindicales y funcionarios locales", ha dicho.

Shapiro ha explicado que los empleados heridos han sido trasladados a hospitales locales para recibir atención, mientras que continúan las labores de búsqueda y rescate. "Estamos eternamente agradecidos por la valentía de los rescatistas", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el portero de un local de ocio de la Marina de València tras agredir a un joven

Detenido el portero de un

Detenido en Marruecos un varón de 18 años acusado de tener vínculos con Estado Islámico

Detenido en Marruecos un varón

Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes cumbre de Trump y Putin

Los 27 recalcan el apoyo

(Previa) El Real Madrid afronta su único ensayo de pretemporada en Austria

(Previa) El Real Madrid afronta

Guterres insta a las autoridades colombianas a garantizar elecciones pacíficas tras la muerte de Uribe

Guterres insta a las autoridades