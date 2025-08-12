Agencias

Al menos un muerto por un bombardeo ruso sobre un centro de formación de militares en Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas por un ataque con misiles sobre un centro de entrenamiento de militares en Ucrania, según han informado las Fuerzas Armadas ucranianas, que no han especificado el lugar exacto del incidente.

El personal en esta zona fue alertado de primeras de un ataque con misiles pero, en el momento en que intentaba guarecerse, un grupo de militares sufrió el impacto de municiones de racimo. El Ejército ha expresado en Telegram sus condolencias por las víctimas y ha subrayado que trabaja para que este tipo de instalaciones cuenten con los mejores refugios posibles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia mantiene su ofensiva militar en vísperas de la reunión que mantendrán el viernes el mandatario ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. En los últimos días, Moscú ha informado de avances de tropas en la zona este de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interior activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios para coordinar la movilización de los recursos

Interior activa la fase de

Israel renueva su cúpula militar con declaraciones cruzadas entre el jefe del Ejército y el ministro de Defensa

Israel renueva su cúpula militar

Alejandro Fernández actúa este martes en la Plaza de Toros de Murcia presentando 'De Rey a Rey'

Alejandro Fernández actúa este martes

La Fiscalía de Colombia recurre la condena de doce años de prisión al expresidente Uribe

La Fiscalía de Colombia recurre

La alcaldesa de Washington ve "inquietante" el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump

La alcaldesa de Washington ve