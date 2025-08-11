Agencias

Un detenido por violencia de género en el Xiringüelu

Por Newsroom Infobae

Guardar

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por violencia de género en el marco de la fiesta del Xiringüelu, en el municipio de Pravia.

La Guardia Civil ha informado también de la detención de otra persona por quebrantamiento de la orden de protección en violencia de género. Se ha investigado a otras dos, por delito de lesiones y alcoholemia positiva.

Tras el dispositivo desplegado, se han registrado 138 denuncias por infracciones a diversa normativa tanto nacional como autonómica. De dichas infracciones 76 lo han sido por alcoholemia y positivo en drogas, 49 por tenencia o consumo de drogas en la vía pública. El resto se distribuyen en desobediencia y resistencia a agente de la autoridad, portar armas blancas y venta ambulante.

Ha sido este lunes cuando ha finalizado el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil de Asturias estableció desde el pasado día 7 de agosto en el entorno y en la propia localidad de Pravia para que la fiesta discurriera con total normalidad.

En el dispositivo han intervenido 249 Guardias Civiles de diferentes unidades y especialidades y medios materiales como 1 helicópteros, 12 drones, 4 inhibidores, 4 anti drones, así como sistemas de video vigilancia con transmisión de imágenes a través de IP.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo lamenta la muerte de Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano tiroteado en un mitin en junio

Feijóo lamenta la muerte de

López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar ni un paso atrás"

Infobae

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

Abascal lamenta la muerte del

La ola de calor sigue al menos hasta el jueves, con 40ºC en la mitad sur y noches por encima de 20ºC en casi toda España

La ola de calor sigue

Qué es esa "caja con un temporizador" que usa Rosalía para desconectar del teléfono móvil

Qué es esa "caja con