Un ataque con drones ucraniano mata a al menos dos personas en la región rusa de Tula, al sur de Moscú

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas en la noche de este domingo a causa de un ataque con drones del Ejército ucraniano contra el óblast ruso de Tula, unos 165 kilómetros al sur de Moscú, según han informado las autoridades regionales.

"Como resultado de un ataque aéreo contra una de las empresas civiles de Tula, dos personas perdieron la vida. Tres personas resultaron heridas de diversa gravedad", ha detallado el gobernador del territorio, Dmitri Miliaev, a través de su canal de Telegram, donde ha indicado que los afectados han sido desplazados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

El dirigente regional ha alertado entonces del riesgo de ataques con drones después de que los sistemas defensivos rusos derribasen once de ellos, y ha vuelto a hacerlo en la madrugada tras la interceptación de otro más. Por ello, ha instado a los residentes a evitar espacios abiertos, a alejarse de las ventanas y a no tomar fotos o vídeos de las acciones de la defensa aérea.