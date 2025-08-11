Agencias

Trump abre la puerta a que Nvidia venda los chips Blackwell en China si revisa su diseño para empeorarlos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que estaría dispuesto a permitir a Nvidia vender en China sus chips Blackwell de última generación y optimizados con inteligencia artificial si revisa su diseño para empeorar sus prestaciones.

"Es posible que alcancemos un acuerdo con un Blackwell algo empeorado. En otras palabras, quitarle entre un 30% y un 50% [de rendimiento], pero es que es lo último y lo mejor del mundo", ha afirmado Trump en rueda de prensa desde Washington.

Esto coincide con el pacto alcanzado con Nvidia y AMD para ceder al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos obtenidos en China al comercializar microchips para IA. Esto se enmarca dentro del entendimiento con la Administración Trump para obtener, a cambio, licencias de exportación para semiconductores.

Según han indicado al 'Financial Times' fuentes familiarizadas con la situación, los dos fabricantes aceptaron el acuerdo como condición para obtener dichas autorizaciones, las cuales ya fueron otorgadas la semana pasada.

Un funcionario norteamericano indicó que Nvidia aceptó compartir el 15% de los ingresos por la venta de chips H20 y que AMD aportaría el mismo porcentaje por el modelo MI308. De su lado, dos fuentes indicaron que Washington aún no ha determinado cómo utilizar el dinero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar ni un paso atrás"

Infobae

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

Abascal lamenta la muerte del

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

El Gobierno lamenta la muerte

El Gobierno inicia los traslados de menores migrantes con un grupo de diez a la Península

El Gobierno inicia los traslados

(AMP) BBVA decide seguir adelante con la OPA sobre Banco Sabadell

(AMP) BBVA decide seguir adelante