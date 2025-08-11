Trump abre la puerta a que Nvidia venda los chips Blackwell en China si revisa su diseño para empeorarlos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que estaría dispuesto a permitir a Nvidia vender en China sus chips Blackwell de última generación y optimizados con inteligencia artificial si revisa su diseño para empeorar sus prestaciones.

"Es posible que alcancemos un acuerdo con un Blackwell algo empeorado. En otras palabras, quitarle entre un 30% y un 50% [de rendimiento], pero es que es lo último y lo mejor del mundo", ha afirmado Trump en rueda de prensa desde Washington.

Esto coincide con el pacto alcanzado con Nvidia y AMD para ceder al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos obtenidos en China al comercializar microchips para IA. Esto se enmarca dentro del entendimiento con la Administración Trump para obtener, a cambio, licencias de exportación para semiconductores.

Según han indicado al 'Financial Times' fuentes familiarizadas con la situación, los dos fabricantes aceptaron el acuerdo como condición para obtener dichas autorizaciones, las cuales ya fueron otorgadas la semana pasada.

Un funcionario norteamericano indicó que Nvidia aceptó compartir el 15% de los ingresos por la venta de chips H20 y que AMD aportaría el mismo porcentaje por el modelo MI308. De su lado, dos fuentes indicaron que Washington aún no ha determinado cómo utilizar el dinero.