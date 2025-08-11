Agencias

Tana Rivera tranquiliza sobre el estado de salud de su tío Cayetano: "Ha sido un susto"

Por Newsroom Infobae

Guardar

En medio del interés mediático despertado por la familia Rivera tras los últimos acontecimientos, Tana Rivera ha atendido al equipo de Europa Press para despejar las dudas sobre el estado de salud de su tío Cayetano, después del accidente que sufrió recientemente. La joven quiso transmitir calma y restar importancia al incidente, dejando claro que no se trata de nada grave.

"También, está bien, está bien, todo bien. Ha sido un susto, pero está bien. Se ha roto un dedo", afirmó con naturalidad y una sonrisa. Sus palabras buscan zanjar cualquier preocupación y confirmar que el torero se recupera sin mayores complicaciones.

La influencer también aprovechó para informar sobre cómo se encuentra su padre, Francisco Rivera, asegurando que "mi padre, muy bien. En mi casa estamos todos muy bien, gracias a Dios". De esta manera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo lanza un mensaje de tranquilidad sobre el buen momento que vive su entorno familiar.

Durante el breve encuentro con los medios, la joven respondió con humor cuando le preguntaron por qué no la acompañaba Manuel, su pareja. "Me acompaña mi amiga, ¿no la ves?", dijo entre risas, haciendo referencia a la persona que estaba a su lado en ese momento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Organizaciones judías marchan por Londres para anteponer la liberación de los rehenes a un Estado palestino

Organizaciones judías marchan por Londres

Trump y Netanyahu tratan por teléfono la nueva ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza

Trump y Netanyahu tratan por

España golea pero no lo suficiente y se jugará estar en semifinales contra Bélgica

España golea pero no lo

Decenas de militares detenidos en Malí tras un presunto intento de golpe de Estado

Decenas de militares detenidos en

Israel y EEUU defienden la estrategia contra Hamás frente a la oposición del resto del Consejo de Seguridad

Israel y EEUU defienden la