Sandra Fernández critica la "hipocresía" del Gobierno y reitera que Baleares no puede acoger más menores migrantes

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asegurado este lunes que Baleares no tiene capacidad para acoger a más menores migrantes no acompañados y ha criticado la "hipocresía" del Gobierno central en la gestión de este reparto.

Según ha explicado en declaraciones a los medios, "este reparto obedece a una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de estos menores", al tener la competencia directa.

"Cuatro meses después de la sentencia, empieza a acoger, en este caso, creemos que son ocho o diez menores de los más de 1.000 que solicitaron asilo", ha afirmado. En este sentido, ha señalado que le parece de "un cinismo y de una hipocresía bastante importante" que, mientras el Ejecutivo intenta imponer un reparto forzoso a las Comunidades Autónomas, "omite o intenta omitir su responsabilidad directa".

Fernández ha afirmado que el próximo reparto, previsto para el 26 de agosto, afectará a unos 3.000 menores no acompañados, con unos 49 destinados a Baleares, aunque por ahora no han recibido información oficial sobre cómo se llevará a cabo.

"No estamos de acuerdo con cómo se ha procedido a este reparto impuesto, con criterios poco transparentes y que excluyen a comunidades como el País Vasco y Cataluña", ha remarcado.

La consellera ha recordado que los Consells Insulares, competentes en la materia, ya superan el 1.000 por ciento de ocupación y que Baleares es una comunidad de entrada directa de migrantes por la ruta marítima desde Argelia, "una de las más peligrosas, que se cobra diariamente la vida de personas en el mar".

Así, ha acusado al Gobierno de "no hacer absolutamente nada para frenar a las mafias" y ha insistido en que la Comunidad "no puede ofrecer una atención digna y adecuada a más menores".

Por ello, ha reiterado que el Govern seguirá estudiando medidas para impedir el reparto forzoso. "No queremos participar de este reparto que, como dice muchas veces el Ministerio, lo que parece es que son mercancías en lugar de menores, cuando lo que debemos hacer es protegerlos", ha concluido.