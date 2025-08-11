Agencias

Qué es esa "caja con un temporizador" que usa Rosalía para desconectar del teléfono móvil

Por Newsroom Infobae

Guardar

El uso del 'smartphone' acapara una gran parte del día de las personas, que si quieren desonectar y no tiene la fuerza de voluntad suficiente, pueden ayudarse de configuraciones y aplicaciones diseñadas para gestionar el tiempo de uso, aunque también pueden recurrir a un accesorio con temporizador, como hace Rosalía.

La cantante ha compartido con Paper Magazine que no sabe cuándo dejar de usar la tecnología y las redes sociales, y que por ello recurre a "una caja con un temporizador" que le ayuda a desconectar, para evitar distracciones y poder crear.

Este accesorio es, precisamente, lo que Rosalía ha explicado: una caja en la que se introduce el 'smartphone' que permite establecer una duración determinada para el bloqueo, de tal forma que solo podrá recuperarse cuando la cuenta atrás llegue a cero.

La caja incluye dos pequeñas pantallas: una en la que se muestra el tiempo restante y el nivel de batería, y otra en la que se pueden ver las llamadas entrantes, para rechazarlas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo lamenta la muerte de Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano tiroteado en un mitin en junio

Feijóo lamenta la muerte de

Perseidas: la luna deslucirá la mejor lluvia de estrellas del año

Perseidas: la luna deslucirá la

Un total de 15 proyectos, seleccionados en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián

Infobae

El Barça afronta una "semana intensa" para poder inscribir a los fichajes y renovados

El Barça afronta una "semana

El PP presentará una proposición no de ley para desbloquear suelo y aumentar la vivienda asequible

El PP presentará una proposición