Polonia pide que se tenga en cuenta a Ucrania en cualquier decisión sobre intercambio de territorios

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha hecho un llamamiento a contar con Ucrania en cualquier decisión que se tome sobre un intercambio de territorios en un futuro acuerdo de paz ante la reunión prevista para este viernes entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Alaska.

"Para Polonia, nuestros socios europeos y con suerte para toda la alianza de la OTAN, debe estar claro que las fronteras nacionales no se pueden cambiar por la fuerza", ha señalado el primer ministro polaco en declaraciones a la prensa desde la ciudad de Bydgoszcz.

Kiev se ha negado reiteradas veces en el marco de las negociaciones a claudicar ante Rusia con respecto a los territorios ocupados por las tropas rusas durante el conflicto --Lugansk, Donetsk, Zaporiyia, Jersón--, así como sobre la cuestión de Crimea.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán este lunes por videoconferencia la reunión del viernes entre Trump y Putin, según ha anunciado la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, que ha insistido en la necesidad de que ambos tengan en cuenta los intereses de Kiev y Europa.

Kallas se ha cerrado en banda a que ambos discutan la posibilidad de que Moscú consolide su control sobre los territorios que ha conquistado durante el conflicto en Ucrania o incorporado de una forma u otra a sus fronteras. "El Derecho Internacional es claro: todos los territorios temporalmente ocupados pertenecen a Ucrania", ha zanjado.