Parfois acelera su expansión en España con la apertura de una nueva tienda en Barcelona

Por Newsroom Infobae

La marca internacional de moda Parfois prosigue con su estrategia de expansión en España con la apertura de una nueva tienda en Barcelona, según informa en un comunicado.

En concreto, el nuevo espacio está ubicado en una de las principales arterias comerciales de la Ciudad Condal como es la Rambla Catalunya, 78 y que cuenta con una superficie de 170 metros cuadrados, diseñados bajo un concepto más minimalista y contemporáneo, alineado con la evolución de la imagen de la marca.

La marca refuerza su posicionamiento en textil apostando por el desarrollo de colecciones cápsula exclusivas con ediciones limitadas que estarán presentes tanto en el 'online' como en tiendas seleccionadas.

Con esta apertura, Parfois suma 20 tiendas en Barcelona y alcanza los 347 puntos de venta en España, incluyendo aeropuertos, tiendas a pie de calle, centros comerciales y córners.

Esta inauguración se suma a la reciente apertura de la nueva tienda de La Cañada, que ya refleja la evolución del concepto de 'retail' de la marca con un diseño renovado, más contemporáneo y alineado con la visión de futuro de la marca.

Actualmente, la enseña de moda está presente en cerca de 75 país con aproximadamente 1.100 tiendas y sigue impulsando su expansión internacional, con especial foco puesto en Latinoamérica y Oriente Medio.

En su apuesta internacional, Parfois inauguró su primera tienda en Perú, en Jockey Plaza, y próximamente abrirá en Chile, en el icónico centro comercial Casacostanera, además de haber lanzado su canal 'online' en México para fortalecer su presencia digital en la región

