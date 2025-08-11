Más de 100 exeurodiputados piden a Von der Leyen la suspensión total del acuerdo UE-Israel

Un grupo de 110 ex eurodiputados han reclamado este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, la suspensión total del Acuerdo de Asociación con Israel en respuesta por sus acciones en la Franja de Gaza, asegurando que, de no tomar medidas, la Unión Europea puede incurrir en una "inacción culpable" y ser cómplice de crímenes de guerra.

En una misiva liderada por el exeurodiputado británico Glyn Ford, que reúne además al ex presidente del Parlamento Europeo y ex Alto Representante de la UE, Josep Borrell, y otros 22 exparlamentarios españoles, el centenar de políticos insiste en que la "hambruna colectiva" de la población gazatí es "nada menos que un crimen de guerra" del Estado de Israel y viola los principios básicos en los que la UE fundamenta sus relaciones con terceros países.

"Como 110 antiguos miembros del Parlamento Europeo, insistimos en que la Comisión solicite urgentemente a los Estados miembros que acuerden suspender por completo el Acuerdo de Asociación UE-Israel", ha señalado la carta a la que ha tenido acceso Europa Press y que suscriben antiguos parlamentarios de 7 grupos distintos, desde el Partido Popular Europeo hasta la Izquierda.

Los exeurodiputados consideran que la medida de Bruselas para someter a los Estados miembros el veto a entidades israelíes en convocatorias del programa científico Horizon "llega demasiado tarde" y resulta "insuficiente", a la luz del propio informe interno del Servicio de Acción Exterior de la UE, que dirige Kallas, que apuntó a violaciones de Derechos en la ofensiva israelí sobre Gaza.

Es por ello que reclaman más contundencia al Ejecutivo europeo, después de que Israel tampoco esté cumpliendo sus compromisos humanitarios y siga poniendo trabas a las agencias de la ONU y las ONG que operan en el terreno.

La misiva advierte de que la UE corre el riesgo de infringir el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por "inacción culpable". "Si los Estados miembros no aceptan esta propuesta, quedarán al descubierto como cómplices de este crimen de guerra", avisan los exparlamentarios.

Los siguientes pasos en esta iniciativa podrían ser un encuentro con la propia Von der Leyen o estudiar llevar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, ha apuntado el propio Ford en declaraciones a Europa Press.

Entre la veintena de exeurodiputados españoles que apoyan la carta se encuentra el socialista Enrique Barón, ex presidente del Parlamento Europeo, sus compañeros de filas Elena Valenciano, María Izquierdo o Teresa Riera, además de Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, Ignasi Guardans, ex de CiU, Miguel Urbán, de Anticapitalistas, y Manu Pineda, de IU.