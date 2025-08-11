Agencias

Mario Casas y Melyssa Pinto, cómplices y deportivos, protagonizan su jornada más familiar... ¡con beso incluido!

Por Newsroom Infobae

Guardar

Mientras muchos de los rostros más conocidos de nuestro país ya disfrutan de sus días de vacaciones, Mario Casas sigue exprimiendo al máximo su estancia en la capital en estos días de calor y lo hace de la mejor forma posible, acompañado por su pareja Melyssa Pinto. Muy pendiente de la construcción y los detalles del que será su nuevo hogar en una de las localidades cercanas a la capital, el actor compagina a la perfección sus compromisos profesionales con sus ratos de ocio como los que se ven en las imágenes.

En esta ocasión la pareja compartía su afición por el deporte visitando uno de los rocódromos de 'Sputnik Climbing' junto al hermano pequeño del actor, Daniel Casas y una amiga. Muy cómplices y cercanos en todo momento, Mario agarraba a su chica por el hombro mientras la besaba en los labios sin esconderse y es que, sin lugar a dudas, están viviendo un momento muy dulce en su relación. Tras varias horas en el rocódromo, los cuatro abandonaban las instalaciones caminando hasta el coche del actor que les iba a llevar de regreso a casa.

Especialmente cercana y cómplice con su cuñado, Melyssa demostró que mantiene una maravillosa relación con todos y cada uno de los miembros de su familia política y es que ha encajado a la perfección con ellos desde el primer día que se conocieron. Para la ocasión, la influencer eligió un sencillo conjunto de deporte con color negro con pantalón y top a juego. Por su parte, su novio optó por pantalón corto amarillo y camiseta sin mangas en color blanco con un bolso con todas sus pertenencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Organizaciones judías marchan por Londres para anteponer la liberación de los rehenes a un Estado palestino

Organizaciones judías marchan por Londres

Trump y Netanyahu tratan por teléfono la nueva ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza

Trump y Netanyahu tratan por

España golea pero no lo suficiente y se jugará estar en semifinales contra Bélgica

España golea pero no lo

Decenas de militares detenidos en Malí tras un presunto intento de golpe de Estado

Decenas de militares detenidos en

Israel y EEUU defienden la estrategia contra Hamás frente a la oposición del resto del Consejo de Seguridad

Israel y EEUU defienden la