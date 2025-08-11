Agencias

María José Suárez deja atrás el pasado y se muestra optimista en el amor: "Eso nunca se sabe"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Después de un 2024 marcado por altibajos personales y profesionales, María José Suárez ha afrontado este verano con una energía renovada y muchas ganas de disfrutar. La modelo y empresaria, que siempre ha compartido con sus seguidores momentos de su vida tanto personales como laborales, reconoció anoche que esta temporada estival ha sido un soplo de aire fresco en comparación con la anterior.

"Ya lo sabéis, el pasado no fue mi mejor verano, así que este año lo he cogido con mucha gana y me ha respondido, o sea, me está...", confesó. Suárez se mostró radiante al hacer balance: "Bueno, he estado muy contenta, la verdad, ha sido un verano estupendo. He disfrutado unos días en familia en Zahara, como habéis podido ver. He estado también con amigos en Ibiza, y ahora estoy aquí en Marbella, no me puedo quejar".

Cuando se le preguntó por su vida sentimental y la posibilidad de volver a enamorarse, respondió con naturalidad: "Eso nunca se sabe". Y en cuanto a cómo habría reaccionado si se hubiese encontrado con Álvaro Muñoz Escassi, su ex, fue clara: "Pues nada, con naturalidad, ya está, ¿qué va a hacer?".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morante de la Puebla recibe el alta hospitalaria tras la cornada que sufrió en Pontevedra

Infobae

Anas al Sharif, el incansable reportero que narró y enseñó al mundo el horror de su Gaza

Infobae

El Gobierno de Gaza eleva a 6 los periodistas asesinados en ataque a reporteros de Al Jazeera

Infobae

Más enjambres de huracanes se esperan en el Atlántico Norte

Más enjambres de huracanes se

La CNMV multa a Juan José Llinares con 40.000 euros por manipulación de mercado con EIDF

La CNMV multa a Juan