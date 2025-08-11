Los siniestros por daños eléctricos suben un 24% en verano por las tormentas eléctricas, según Mutua

Los siniestros provocados por los daños que causan las tormentas eléctricas suben un 24% en los meses de verano, según ha indicado la aseguradora Mutua con referencia a datos de 2024.

Las incidencias se producen, sobre todo, por tormentas y caída de rayos que derivan en daños en las instalaciones y aparatos eléctricos. La aseguradora explica que el aumento de la temperatura media anual en España se ha acelerado en las últimas décadas y, con ello, se han incrementado también las tormentas de verano.

"El incremento de tormentas eléctricas está vinculado claramente a la reparación de electrodomésticos que sufren daños eléctricos por rayos o descargas. Igualmente, los eventos climatológicos extraordinarios incrementan las incidencias con elementos como aparatos de aire acondicionado, tuberías, persianas y ventanas", ha dicho el gerente de calidad y satisfacción del cliente de Mutua Madrileña Hogar Juan Antonio Buendía.

En los últimos diez años, los siniestros por fenómenos atmosféricos registrados en los meses de verano por Mutua Madrileña Hogar se han duplicado, pasando de los 2.100 de 2015 a los 4.200 de 2024.

La primera causa de siniestro en verano continúa siendo, al igual que en el resto de meses del año, daños por agua, con una incidencia del 37,65% sobre el total. Estos daños eléctricos representan el 20,4%, mientras que la rotura de cristales es la tercera causa de siniestro (16,62%) en el período estival.

Los datos de Mutua también indican que los robos, que es la cuarta causa más frecuente (6,39% del total de siniestros en verano), se elevan un 22% estos meses.

"En verano, se incrementan los asaltos a viviendas, robos y allanamientos, aprovechando la ausencia de los propietarios por vacaciones. De ahí que sea muy útil y necesario contar con elementos de protección, como alarmas", ha apostillado Buendía.

De esta forma, el número de siniestros totales en los meses de verano también se ha incrementado en los últimos 10 años, pasando de un 27.200 en 2015 a más de 97.000 registrados en 2024. Este aumento viene dado, además de por la mayor frecuencia de las tipologías mencionadas, por el incremento de la cartera, que ya supera las 830.000 pólizas.