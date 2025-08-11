Agencias

López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar ni un paso atrás"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha enviado este lunes "mucha fuerza" al pueblo colombiano por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.

"Defender la libertad y la democracia con valentía le ha costado la vida a Miguel Uribe. Ha demostrado que, frente al totalitarismo, no se puede dar ni un paso atrás. Mucha fuerza al pueblo colombiano. Descanse en paz", ha afirmado López Miras en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

