Legends y Panini se unen para regalar el álbum oficial de LaLiga 2025/26

Por Newsroom Infobae

El museo Legends, The Home of Football presented by LaLiga, y Panini invitan a los más pequeños a revivir la emoción de coleccionar, ya que a partir de este lunes todos los niños y niñas menores de 14 años que adquieran su entrada podrán llevarse el nuevo álbum oficial de la próxima temporada, junto a dos sobres de cromos para empezar su colección, según un comunicado.

La iniciativa nace del acuerdo entre Legends y Panini y tiene como objetivo "hacer que las nuevas generaciones también vivan la historia del fútbol y formen parte de ella con la colección de cromos y con la de reliquias del fútbol".

En sus más de 4.000 metros cuadrados, destaca una exposición dedicada al universo Panini, con más de 300 piezas originales que muestran la evolución de LaLiga desde los años 70 hasta la actualidad. La muestra va desde figuras legendarias hasta los ídolos actuales como Antoine Griezmann, Jude Bellingham o Lamine Yamal, pasando por Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

