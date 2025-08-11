La RFEF pedirá a UEFA la autorización para que el Villarreal-FC Barcelona de esta temporada se juegue en Miami

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) elevará a UEFA la petición para autorizar que el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-26, previsto para el 20 de diciembre de 2025, se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), según un comunicado.

En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha aprobado la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos.

"Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la RFEF elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF", informó la RFEF.

Así, si finalmente no hay más obstáculos, el Villarreal-Barça se jugará en Miami, en Estados Unidos. Misma ciudad y estadio que en su día ya quiso acoger un partido oficial de LaLiga EA Sports, entre el Barça y el Girona, en 2018 y, en 2019, un duelo entre Villarreal y Atlético de Madrid. Pero la justicia, con el rechazo de la RFEF y la FIFA a que el duelo se jugara en suelo estadounidense, lo impidió en ambas ocasiones, y con Luis Rubiales como presidente de ente federativo.

Jugar un partido oficial del campeonato liguero en Estados Unidos, el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo del presidente de la patronal, Javier Tebas, que de la mano de Barça, Girona, Atlético y Villarreal, los clubes que más habían sonado para jugar ese duelo oficial en Miami, lo intentó en varias ocasiones, dos de ellos --las citadas-- de forma casi oficial.

Con el cambio de la normativa de la FIFA, ahora mismo ya no está prohibido que un partido de Liga se dispute fuera del territorio de la competición. Así que si Tebas, como vicepresidente de la RFEF, convence al presidente Rafael Louzán y la UEFA y la FIFA no lo impiden --con ese cambio de normativa--, LaLiga EA Sports jugaría su primer partido oficial fuera de España.