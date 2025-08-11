La app para escanear documentos Microsoft Lens desaparecerá a finales de año

Microsoft Lens desaparecerá a finales de año en favor de la aplicación Microsoft 365 Copilot, con la que también se podrán escanear documentos físicos para digitalizarlos.

La firma tecnológica ha decidido finalizar el soporte de Microsoft Lens, que se hará efectivo el próximo 15 de noviembre, aunque antes, el 15 de septiembre, será retirada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google.

Los usuarios que ya tuvieran instalada en sus dispositivos móviles la 'app' podrán seguir usándola hasta el 15 de diciembre. Si no la eliminan, podrán mantener el acceso a los documentos escaneados, como informa en una actualización de su página de Soporte.

Microsoft Lens, que reúne más de 50 millones de descargas, es una herramienta de productividad que permite digitalizar documentos físicos en archivos PDF, Word, PowerPoint y Excel y guardarlos en OneNote, OneDrive o en el propio 'smartphone'.

Ante su retirada, Microsoft aconseja utilizar la 'app' Microsoft 365 Copilot, que también está disponible para iOS y Android y permite escanear documentos.