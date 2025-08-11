Kallas felicita a Armenia y Azerbaiyán y ofrece el apoyo de la UE para la aplicación del acuerdo

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha felicitado este lunes a Armenia y Azerbaiyán por el reciente acuerdo de paz alcanzando en Estados Unidos y ha ofrecido el apoyo de la UE para la plena aplicación del pacto.

En una llamada con los ministros de Exteriores de ambos países, la jefa de la diplomacia europea les dio la enhorabuena por el avance alcanzado y "ofreció el apoyo de la UE para la aplicación del acuerdo, las inversiones en conectividad y la normalización plena entre Armenia y Azerbaiyán", según ha informado el Servicio de Acción Exterior de la UE.

Bakú y Ereván sellaron en la Casa Blanca ante la mirada del presidente estadounidense, Donald Trump, un acuerdo en el que las partes se comprometen a renunciar a sus reivindicaciones territoriales mutuas, a abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial y a llevar a cabo negociaciones para concluir un acuerdo sobre la demarcación de las fronteras comunes.

También consolida su intención de abstenerse de "intervenir en los asuntos internos" del otro país, mientras que también se comprometen a "no desplegar fuerzas de terceros a lo largo de sus fronteras comunes" y a que "ninguna tercera parte utilice sus respectivos territorios" para el uso de la fuerza contra el contrario.

Este acuerdo busca una solución al histórico conflicto de Nagorno-Karabaj, epicentro de las tensiones entre ambos países y estipula el levantamiento estadounidense de las restricciones impuestas en Estados Unidos en 1992 a la cooperación militar con Azerbaiyán.

De lado de la UE han aplaudido la declaración de los líderes de Armenia y Azerbaiyán para zanjar el conflicto bilateral y esperan ahora que este "gran hito" siente las bases para "una paz duradera y sostenible" para los dos países vecinos y para el conjunto de la región del Cáucaso.