Investigan la muerte por un disparo de un hombre en Mesía (A Coruña)

Un hombre falleció el pasado domingo tras recibir un disparo por arma de fuego en el municipio coruñés de Mesía.

Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron sobre las 17,10 horas. Al lugar acudió un helicóptero medicalizado tras un aviso al 112 Galicia.

Agentes del equipo de criminalistica de la Guardia Civil realizaron una inspección ocular en el lugar de los hechos durante el doming. La investigación la llevará el equipo de Policía Judicial de Santiago.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, por el momento están abiertas todas las hipótesis. La investigación está bajo secreto de sumario.