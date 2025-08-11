Grupo Barceló adquiere una participación mayoritaria del 80% en Rusticae

Grupo Barceló ha adquirido una participación mayoritaria del 80% en Rusticae, compañía especializada en turismo rural, hoteles con encanto y experiencias locales, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en un segmento en crecimiento y con alto potencial de desarrollo.

La operación supone la entrada de la cadena hotelera en un nicho en el que pocas grandes marcas tienen presencia. Fundada en 1996, Rusticae cuenta actualmente con 210 establecimientos -186 en España, 18 en Portugal, 4 en Marrakech, 1 en Andorra y 1 en Italia- de los que 65 son casas de alquiler completo o apartamentos y el resto hoteles boutique.

Su propuesta se dirige al turismo rural de alta gama, con servicios personalizados, experiencias auténticas y un fuerte vínculo con la sostenibilidad y la España rural.

Con esta alianza, Grupo Barceló se convierte en accionista mayoritario, mientras que la actual consejera delegada, Sara Sánchez, mantiene el 20% restante y continuará liderando la compañía. Las fundadoras, Carlota Mateos e Isabel Llorens, culminan así su etapa al frente del proyecto.

El acuerdo prevé que Rusticae siga operando de manera independiente, aunque con un plan de negocio conjunto para aprovechar sinergias en distribución, tecnología y expansión internacional. Según Barceló, el objetivo es "potenciar las capacidades de Rusticae sin alterar su ADN y filosofía de turismo con alma".

Grupo Barceló cerró 2024 con una facturación de 7.500 millones de euros y un beneficio neto de 301,8 millones, un 56% más que el ejercicio anterior, además de eliminar totalmente su endeudamiento. El Ebitda superó los 660 millones de euros y la plantilla global asciende a más de 40.800 empleados.