Georgina anuncia su compromiso con Cristiano Ronaldo y muestra el impresionante anillo

Por Newsroom Infobae

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan. En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Georgina a compartido con sus seguidores la gran noticia de su compromiso con el futbolista portugués:"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas" ha dicho junto a la imagen del espectacular anillo.

La pareja que lleva casi una década juntos y tienen cinco hijos por fin ha decidido dar el paso.

La noticia ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y medios de comunicación, quienes han felicitado a la pareja por este paso tan importante en sus vidas.

La pareja se conoció en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda de lujo en Madrid.En abril de 2022 la familia sufrió un duro golpe al perder a uno de sus bebés mellizos.

