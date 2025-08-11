Agencias

Fallece una joven de 21 años en un accidente con una motocicleta en la GI-41, en San Sebastián

Una joven de 21 años ha fallecido sobre las 01.00 horas de esta pasada noche en un accidente ocurrido con una motocicleta en la carretera GI-41, en San Sebastián.

Por causas que investiga la Guardia Municipal, la motocicleta, en la que viajaban dos personas, se estrelló contra el quitamiedos del exterior de la curva de la carretera de acceso al túnel de la GI-41, en sentido de salida de la capital guipuzcoana.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes salieron despedidos, cayendo al vial de sentido de entrada a la ciudad, que queda a un nivel más bajo, han explicado fuentes municipales.

Los equipos sanitarios que llegaron al lugar no pudieron hacer más que certificar el fallecimiento de la acompañante, una mujer de 21 años, y trasladaron al conductor, un varón de 47 años, policontusionado, al hospital.

Como consecuencia del accidente, el vial permaneció cerrado durante buena parte de la noche para investigar las causas del hecho y levantar el cadáver. Tras realizar estas labores, se restableció la circulación normal.

