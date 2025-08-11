Agencias

El ministro de Defensa italiano asegura que los métodos de Putin y Netanyahu se han vuelto "similares"

Por Newsroom Infobae

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha afirmado que los "métodos" del presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con respecto a los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza se han vuelto "peligrosamente similares".

"Siempre se debe distinguir entre gobiernos, estados y pueblos, así como entre las religiones que profesan. Esto aplica a Netanyahu y aplica a Putin, cuyos métodos se han vuelto peligrosamente similares", ha subrayado en una entrevista con el diario 'La Stampa', agregando que el Gobierno israelí es "reacio al diálogo" y ha adoptado una postura "fundamentalista".

Crosetto ha subrayado que "la legítima defensa de una democracia ante un terrible atentado ya no resulta convincente" y ha instado a la comunidad internacional a "encontrar la manera de obligar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "a pensar con claridad".

En este sentido, ha reiterado que la presión no se ejercería contra Israel como país, sino contra un gobierno "que ha perdido la razón y la humanidad". "Nos enfrentamos a un proyecto de otra naturaleza: la conquista de territorio extranjero con el riesgo de una catástrofe humanitaria", ha sentenciado.

"Una cosa es liberar Gaza de Hamás y otra de los palestinos. A lo primero se le puede llamar liberación. Expulsar a un pueblo de su tierra, sin embargo, es otra muy distinta y el término empleado me parece completamente inapropiado", ha argüido.

No obstante, el titular de Defensa italiano ha resaltado que una medida como el reconocimiento del Estado de Palestina "corre el riesgo de convertirse en una mera provocación política en un mundo agonizante de provocaciones".

