El jefe de DDHH de la ONU pide la liberación "inmediata" de la activista venezolana Martha Lía Grajales

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este lunes la liberación "inmediata" de la activista venezolana Martha Lía Grajales, detenida durante una manifestación en Caracas en apoyo a los familiares de los presos políticos en el país latinoamericano.

"Su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero. Sus derechos deben ser respetados", ha señalado su oficina en un mensaje publicado en redes sociales con respecto a la situación de la activista, detenida por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

Según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en un comunicado, la activista fue detenida tras una manifestación en apoyo a las madres de presos políticos agredidas por grupos violentos frente al Tribunal Supremo de Justicia y "obligada a subir a una camioneta gris sin placas".